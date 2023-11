Un pensionato è morto soffocato da un boccone di cibo mentre era a pranzo in una residenza per anziani di Cervesina (Pavia), in Oltrepò Pavese. La vittima è un pensionato di 72 anni. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia pavese. Il 72enne era uno dei dodici ospiti della struttura protetta. Mentre stava mangiando si è sentito male accusando i sintomi da soffocamento. E’ stato subito soccorso dal personale della struttura e, poco dopo, anche dagli operatori del 118. E’ stato eseguito anche un massaggio cardiaco, ma ogni sforzo è risultato inutile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia) che hanno inviato un rapporto alla Procura.

