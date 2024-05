Picchia la compagna con una mazza e tenta di accoltellare la suocera

Un uomo di 37 anni proveniente da Manduria (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, accusato di aver brutalmente aggredito la sua compagna convivente e aver tentato di accoltellare la suocera. Presumibilmente sotto l’effetto di droghe, l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la compagna alla testa, anche con una mazza. La donna, dopo una fuga disperata, si è rifugiata nel bagno, ma la porta è stata danneggiata dal suo aggressore. Quando la madre è tornata, il 37enne ha tentato di colpirla allo stomaco con un coltello da cucina, senza successo. La compagna ha cercato di intervenire per difendere la madre, ma è stata bloccata e ferita dall’uomo, che ha chiuso la porta con violenza, causandole ulteriori lesioni. La suocera ha contattato immediatamente il 112, chiedendo aiuto ai carabinieri, intervenuti poco dopo. Durante l’attacco, l’uomo ha anche distrutto le finestre della casa. Le due donne sono state trasportate in ospedale dal 118, mentre l’aggressore è stato portato in carcere.