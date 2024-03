Polizia locale multa senzatetto a Foggia, sanzione di 100 euro per bivacco. Le polemiche: “Gli hanno portato via anche le coperte”

A Foggia la polizia locale ha multato un senzatetto perché colpevole – si legge nel verbale – “di stazionare ed occupare luoghi con condotte che costituiscono bivacco anche mediante il consumo di cibi e bevanda”. La multa, di 100 euro, è stata elevata nei pressi di piazzale Vittorio Veneto e della stazione ferroviaria, dove molto spesso i clochard trovano riparo. A diffondere la notizia sono stati i Fratelli della stazione, associazione che da anni opera nel mondo del volontariato; e Comunità politica per Foggia. Stando a quanto ricostruito dalle associazioni, gli agenti della polizia locale avrebbero anche sequestrato alcune coperte con cui i clochard si proteggono dal freddo invernale.

“Sono state sottratte dagli agenti della polizia locale quando sul posto non c’erano i senza dimora allontanatisi per qualche ora – ha sottolineato Claudio Di Martino degli Avvocati di strada e volontario dell’associazione Fratelli della stazione – ma si sa che vengono lasciate lì dai senza dimora che poi fanno ritorno per trascorrervi la notte. Si tratta di quattro coperte tante quanti i cittadini presenti abitualmente in quel tratto di strada”. Il volontario sottolinea “l’assenza in città di servizi di prima accoglienza a bassa soglia a cui i cittadini senza dimora possano accedere in maniera meno rigida. Anche perchè a Foggia sono presenti 15 posti letto del pis (pronto intervento sociale) destinati a persone a rischio emarginazione ma con regole stringenti a cui fisiologicamente è quasi impossibile che i senza dimora aderiscano”. “Come Comunità politica per Foggia – sottolineano dall’associazione – condanniamo fermamente quanto accaduto e chiediamo che l’amministrazione comunale spieghi alla cittadinanza i motivi per cui il prezioso lavoro degli appartenenti alla polizia locale venga impiegato per aggravare ancor di la vita di persone costrette a vivere in condizioni di indigenza”.