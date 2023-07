Pomigliano D’Arco, parte colpo di pistola accidentalmente: grave bimbo di 18 mesi

Un bimbo di 18 mesi è in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente. L’episodio è accaduto venerdì sera a Pomigliano D’Arco, vicino a Napoli, e il piccolo è stato trasportato all’ospedale Santobono con una ferita d’arma da fuoco all’addome.

Il colpo sarebbe partito accidentalmente da una pistola Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno. Il bambino è ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti della squadra mobile.

Pomigliano D’Arco, parte colpo di pistola accidentalmente: le condizioni del bambino

“Sono stabili” le condizioni del bimbo, “ma la prognosi resta riservata”. Lo riferisce in un bollettino medico l’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli. Il piccolo – sempre secondo riferito dal bollettino – “è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico eseguito dall’equipe diretta dal dottor Giovanni Gaglione, direttore della chirurgia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon. L’intervento è tecnicamente riuscito e il proiettile è stato rimosso. Il piccolo è al momento ricoverato in rianimazione, affidato alle cure del direttore dell’Unità operativa, il dottor Geremia Zito Marinosci, e del personale della terapia intensiva”.n delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, e le prossime 24-48 ore, secondo i medici che lo hanno in cura, saranno decisive. La posizione del nonno è al vaglio degli investigatori, anche se al momento non ci sono dubbi sulla natura accidentale dell’episodio.