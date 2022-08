E’ morto investito da uno scooter mentre portava a fare una passeggiata il suo cane: è successo a Pistoia, ieri sera in via Valdibrana. Il proprietario dell’animale, 65 anni, stava camminando a bordo strada, quando è stato centrato da uno scooter alla cui guida c’era un 19enne. I sanitari del 118, subito allertati da alcuni passanti, hanno constatato il decesso dell’uomo. Nello scontro è morto anche il cane. Gravi anche le condizioni del giovane scooterista, che è stato trasportato in ospedale a Careggi dall’elisoccorso Pegaso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per eseguire i rilievi. Avviati gli accertamenti sulle cause e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.