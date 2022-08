Un ragazzo di 18 anni è morto ieri sera in via Aldo Moro tra Madone e Bottanuco, in provincia di Bergamo, dove, mentre era a bordo di una moto Ktm, si è scontrato con un furgone Renault Traffic, condotto da un uomo di 39 anni. Sul posto si sono portate subito due ambulanze e l’elisoccorso del 118: vani i soccorsi per il diciottenne.

Ferito ma in modo lieve il conducente del furgone. Il ragazzo, di Presezzo, studente dell’Istituto tecnico superiore ‘Betty Ambiveri’, stava rientrando a casa dopo il lavoro estivo, come stagionale, al parco divertimenti ‘Leolandia’.