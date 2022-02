Pozzuoli, terremoto a 2mila metri di profondità. Un evento sismico di magnitudo 1,0 della scala Richter alla profondità di 1950 metri con epicentro tra il porto ed il tempio di Serapide, in pieno centro storico di Pozzuoli (Napoli), è stato registrato oggi alle ore 16,53.

La scossa è stata avvertita distintamente dai residenti dell’area Solfatara e del centro storico. Non si registrano disagi e, o danni per la popolazione.

Il fenomeno fa seguito agli eventi sismici che hanno interessato ieri l’intera area flegrea con 14 scosse tra le 8,10 e le 15,26 con gli eventi maggiori alle ore 10,14 (magnitudo 1,0) e alle 15,12 (magnitudo 1,5).

Al via abbattimento ecomostro su lungomare

Intanto, sono cominciate questa mattina le operazioni di abbattimento del manufatto ex “Vicienz a Mmare” sul lungomare di Pozzuoli, una struttura abbandonata al rustico in cemento armato da oltre 40 anni, nota come ecomostro di Pozzuoli.

La struttura era stata realizzata ad inizio anni ottanta in sostituzione del vecchio ristorante “Vicienz a Mmare”, demolito per i fenomeni del bradisismo nel 1973, sorgeva ai piedi del Rione Terra sul lungomare di via Napoli.

La struttura viene abbattuta dopo un lungo contenzioso tra comune di Pozzuoli e proprietari sulla liceità dell’autorizzazione edilizia nell’ambito del Programma Più Europa. Al suo posto giardini pubblici con il completamento della passeggiata sul lungomare che unisce via Napoli al Rione Terra.