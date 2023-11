Prima è stata presa a calci e schiaffi dal compagno, poi è riuscita a liberarsi e ha tentato di fuggire dall’appartamento bussando alle porte dei vicini di casa per chiedere aiuto, ma l’uomo è riuscito a trascinarla nuovamente dentro l’alloggio proseguendo il pestaggio. Per una 30enne di Biella originaria della Romania l’incubo è finito quando sono arrivati gli agenti della polizia. L’uomo di 35 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Quello era solo uno dei tanti episodi di violenza.

Prende a calci e schiaffi la compagna: arrestato 35enne a Biella. Le prime notizie

A chiamare la sala operativa è stata una vicina di casa che sentiva urla provenire dall’appartamento del piano superiore del condominio a Biella. All’arrivo gli agenti hanno trovato la donna in lacrime. A quel punto l’uomo è stato accompagnato fuori. E la vittima ha avuto il coraggio di raccontare quanto avvenuto: era stata afferrata per i capelli e più volte percossa con colpi al volto, alla testa e calci agli arti inferiori. Aveva tentato anche di fuggire per chiedere aiuto ai vicini, ma lui era riuscito a raggiungerla di nuovo. La donna ha raccontato inoltre che quello non era un caso isolato. Sentito il sostituto procuratore di turno, l’uomo è stato arrestato e su disposizione del pubblico ministero portato in carcere a Biella.

