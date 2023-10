Il preside di una scuola di Caltagirone (Catania), è stato arrestato dai Carabinieri per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di 7 studentesse minorenni.

Preside arrestato per violenza sessuale

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di una 15enne su presunti atti sessuali subiti. L’inchiesta ha fatto emergere altre 6 vittime delle “attenzioni” dell’indagato. Secondo l’accusa, le violenze sarebbero avvenute nell’ufficio di presidenza dove le convocava con la scusa di discuterne il rendimento scolastico.

Gli abusi nell’ufficio di presidenza: con la scusa si parlare dei voti le molestava

L’uomo abusava delle studentesse con la scusa di parlare dei voti. Nei confronti dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Caltagirone su richiesta della locale Procura.

Una vol­ta soli, l’uomo avrebbe detto alle ragazze che le avreb­be “scu­lac­cia­te” o “pre­se a mor­si” se non aves­se­ro stu­dia­to. In quel­le oc­ca­sio­ni, avreb­be inol­tre cer­ca­to ap­proc­ci fi­si­ci con ab­brac­ci, pac­che sul fon­do­schie­na, toc­ca­men­ti e carezze di zone ero­ge­ne come i fian­chi.

L’uo­mo, un paio di volte, avrebbe strusciato la mano del­la mi­no­re con­tro le sue par­ti in­ti­me durante un abbraccio. Avrebbe inoltre po­sa­to le sue dita sul­le lab­bra del­la stu­den­tes­sa dopo aver­le lui stes­so ba­cia­te.

