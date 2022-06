Previsioni meteo: con Caronte fino a 40 gradi, domani rinfresca, poi torna caldo e siccità per tutta la settimana (Foto Ansa)

L’anticiclone africano Caronte continua a tenere in ostaggio l’Italia: anche nella settimana appena iniziata i termometri si manterranno su temperature ben al di sopra delle medie stagionali, con picchi che potranno facilmente superare i 40 gradi in molte città.

Le previsioni meteo de iLMeteo.it annunciano aria bollente in gran parte del Centro-Sud, soprattutto sulle due Isole maggiori. Nelle aree più interne di Sardegna e Sicilia le colonnine di mercurio potranno anche toccare punte record superando la soglia dei 40 gradi.

Le previsioni meteo: con Caronte fino a 40 gradi

Tanto sole e caldo in aumento anche sul resto d’Italia, dove le temperature non saliranno così tanto, complice anche un fronte temporalesco che martedì 28 interesserà le regioni settentrionali dalle Alpi fino alle zone pianeggianti del Nordovest.

Nella seconda parte della settimana Caronte tornerà però più forte che mai.

Le previsioni meteo per lunedì 27 giugno

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 27 giugno, annunciano al Nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, con temporali pomeridiani sui settori alpini.

Al Centro alternanza tra nubi e schiarite in un contesto sempre asciutto. Al Sud bel tempo prevalente, clima molto caldo con punte di 38-39 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 28 giugno

Per martedì 28 giugno gli esperti prevedono al Nord pressione in calo, temporali fino in pianura al Nordovest, verso nordest entro sera.

Al Centro tempo un po’ instabile sul Nord della Toscana, sole prevalente altrove. Al Sud condizioni di tempo stabile e soleggiato dappertutto.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 giugno

Per mercoledì 29 giugno al Nord ultime note instabili sulle Alpi e Prealpi orientali, sole prevalente altrove e clima più caldo.

Al Centro: bel tempo prevalente, tutto sole e clima un po’ meno caldo. Al Sud tanto sole ovunque, fino a 40 gradi a Bari.