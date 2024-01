Previsioni meteo, ma quale giorni della Merla: 2 settimane con sole e 20 gradi

Le domande sono sempre le stesse quando al mattino, o anche al pomeriggio, si scruta dalla finestra il nuovo giorno: quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore e per i prossimi giorni? L’anticiclone è ancora qui con noi? State sereni. L’anticiclone subtropicale, raccontano e spiegano gli esperti, resterà in giro qui da noi almeno per altri dodici o quattordici giorni. Quindi perdurerà, dicono, il tempo stabile e mite. E così i cosiddetti giorni della Merla, considerati per tradizione popolare ma anche per qualche evidenza empirica, i giorni più freddi dell’inverno questa volta invece saranno mitigati da un clima quasi primaverile.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Antonio Sanò del sito iLMeteo sottolinea che “di fatto questa possente alta pressione ruberà alla stagione invernale quasi 30 giorni”. La stabilità atmosferica portata dall’anticiclone garantirà “giornate soleggiate e piacevoli al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini ma provocherà anche la formazione di nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana e, al mattino, lungo le coste tirreniche. A partire da giovedì 1 febbraio, e soprattutto il giorno della Candelora (2 febbraio), ci saranno sempre meno nebbie a favore di un più ampio soleggiamento. L’anticiclone, infatti, si rafforzerà ulteriormente e anche le temperature aumenteranno. I valori massimi diventeranno via via più gradevoli su tutte le regioni e compresi tra 13 e 18°C un po’ ovunque”.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 29. Al nord: possibili nebbie o nubi basse in pianura, sole altrove. Al centro: soleggiato e clima piacevole. Al sud: più nubi solo su Puglia, Basilicata e Sicilia ionica. – Martedì 30. Al nord: consuete nebbie o nubi basse in pianura, tutto sole in montagna. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: bel tempo. – Mercoledì 31. Al nord: nebbie in pianura, sole in montagna. Aumento termico. Al centro: nubi basse sulle coste, specie al mattino, irregolari altrove. Al sud: tutto sole. – Tendenza: sempre meno nebbie al Nord e temperature in aumento.