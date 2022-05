Previsioni meteo prossimi giorni: è già estate, al Nord temperature fino a 32 gradi

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono di un anticipo d’estate fino a venerdì al Nord e in parte del Centro, mentre al Sud sono ancora previste piogge. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nel settentrione sono attesi, per la prima volta quest’anno, 30-32 gradi. “Il caldo più intenso, con valori di circa 10°C oltre la media climatologica – spiega Tedici – è atteso in Veneto con 32°C. Temperature simili sono attese anche in Trentino Alto Adige ed in Emilia Romagna. Saliremo a sfiorare i 30°C anche nel Nord Ovest ed in Toscana. Anche se la forma dell’anticiclone proveniente dal Nord Africa rappresenta una configurazione meteo anomala che non ci permette di dare i numeri in modo sicuro per più giorni. Ci limitiamo a segnalare che per tutta la settimana il Centronord vedrà un caldo più intenso rispetto al Sud e che i 30°C saranno superati di poco ma a più riprese”.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Secondo il meteorologo, le temperature da anticipo estate di questi giorni sono le stesse registrate un anno fa, proprio in questo periodo. “Nel clima italiano – osserva – è pienamente normale avere a Maggio un periodo caldo, un antipasto dei mesi estivi seguito poi dalla stagione rovente per antonomasia. Purtroppo tra l’altro le proiezioni meteo dei principali centri di calcolo, tra cui ECMWF, indicano un’Estate 2022 col ‘botto’, i valori termici potrebbero ricordare quelli della terribile stagione 2003, caldissima”.

Le previsioni meteo giorno per giorno