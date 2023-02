Previsioni meteo prossimi giorni: una settimana di sole ma sempre più nebbia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che durerà almeno una settimana l’alta pressione che sta interessando l’Italia e tutta l’Europa centrale. Portando bel tempo e temperature primaverili. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, il nostro Paese sarà intrappolato fino a 10 giorni in una situazione di totale stabilità. Purtroppo con aumento della nebbia e dello smog soprattutto in Pianura Padana. “D’altro canto – osserva – il sole sarà dominante da Nord a Sud con temperature massime fino a 20 gradi”. Ai fianchi dell’anticiclone si troveranno due cicloni, il primo sul Portogallo e l’altro sull’Ucraina. In sintesi, gli innamorati oggi festeggeranno sotto le stelle, senza una nube su tutto lo Stivale.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 15. Al nord: in prevalenza soleggiato, nebbie notturne in Val Padana. Al centro: soleggiato. Al sud: sole prevalente. Giovedì 16. Al nord: bel tempo salvo nebbie in pianura. Al centro: nebbie sulle valli, nubi marittime su coste tirreniche e cielo coperto in Sardegna. Al sud: soleggiato. Tendenza. Continua il dominio dell’anticiclone.

Forse dovresti sapere che…