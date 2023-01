Professore rimprovera gli studenti che fumano a scuola: aggredito, ha malore e finisce in ospedale

Un professore è stato aggredito verbalmente e deriso perché aveva chiesto agli studenti di smettere di fumare nei corridoi della scuola. L’uomo ha accusato un malore ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo trasporto in ospedale.

Professore rimprovera gli studenti, loro lo aggrediscono

È quanto avvenuto a Modena, all’interno dell’istituto tecnico industriale ‘Fermo Corni’, come riporta il Resto del Carlino. Pare che l’episodio abbia avuto inizio quando il professore ha detto ai due studenti di spegnere una sigaretta, accesa dai giovani all’interno della scuola. A quel punto i due, di cui non è nota l’età, avrebbero iniziato ad insultare l’uomo. La discussione è presto degenerata, assumendo toni sempre più pesanti. Il docente, a questo punto, è stato colto da malore. Sul posto sono dovuti accorrere i soccorsi e i sanitari del 118, che hanno poi trasportato l’uomo in ospedale per gli accertamenti di rito.

Indagini in corso

Sono ora in corso accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e non è escluso che nei confronti degli studenti scatti una denuncia. Sembra che siano stati convocati a scuola i genitori di questi ultimi.

