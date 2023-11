Ragazza di 16 anni stordita col teaser e violentata dall’ex. Amici stanno a guardare

Una ragazzina di sedici anni, raccontano le cronache, ha denunciato l’ex fidanzato e altri tre giovani e giovanissimi (dai 16 ai 20 anni) per violenza sessuale. La 16enne, racconta, sarebbe stata violentata, picchiata e stordita con un teaser dall’ex mentre gli altri, fermi, guardavano. Tutto è avvenuto in provincia di Verona. I fatti risalirebbero allo scorso Natale.

Verona: sedicenne violentata, picchiata e stordita con un teaser dall’ex ragazzo. Il racconto

In tre, tutti maschi, racconta il Corriere Veneto riprendendo la testimonianza della ragazza “avrebbero assistito alla brutale aggressione ai danni della ragazzina senza alzare un solo dito per aiutarla. Neppure a parole, avrebbero cercato di bloccare la furia dell’ex fidanzato che non si rassegnava al rifiuto della 16enne di tornare insieme: come statuine, i tre giovani amici della (ex) coppia, avrebbero visto tutto a distanza ravvicinata senza fare nulla, nemmeno telefonare al 112. Ora sono tutti accusati di omissione di soccorso”.