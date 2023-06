Una ragazza di 17 anni è morta questa notte in un incidente stradale avvenuto a Marino, in provincia di Roma. A scontrarsi due auto: la minorenne è deceduta sul colpo, ferite altri due persone. Sul posto pattuglie dei commissariati Marino e Genzano e la Stradale. La vittima era una studentessa del liceo classico Ugo Foscolo di Albano. Era in auto insieme a due coetanei e stavano andando alla festa di fine anno scolastico. A scontrarsi la loro Renault e un’Audi, guidata da un uomo di quarantasette anni.

L’incidente stradale a Marino

Come riporta Roma Today, il quarantasettenne è rimasto contuso ed è stato medicato sul posto. I due conducenti come da prassi in questi casi sono stati sottoposti ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Per i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Marino, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma della giovane è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell’autopsia. La comitiva di amici stava andando alla festa di fine anno, poi lo schianto fatale costato la vita alla ragazza.

