ROMA – Ha conosciuto due donne al bar, le ha portate in caserma e ha fatto sesso con una delle due. Poi si è segnato un’ora di straordinario.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per questo un appuntato dei carabinieri è indagato a Ravenna per truffa e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale.

I fatti risalgono all’11 gennaio scorso e il militare nel frattempo è stato trasferito, riferisce il Resto del Carlino che dà notizia dell’avviso di fine indagini firmato dalla pm Cristina D’Aniello. La donna, incontrato poco prima in un bar, aveva pure denunciato il carabiniere per violenza sessuale, ipotesi che però è stata esclusa dalle indagini, grazie alle dichiarazioni dell’altra ragazza: il rapporto sarebbe stato consensuale.

All’indagato, 48 anni, viene però contestato di essersi segnato un’ora di straordinario, da mezzanotte all’una, e di aver ingannato il piantone, dicendogli di aver la necessità e l’urgenza di far entrare le donne al comando di viale Pertini per acquisire da loro preziose informazioni.