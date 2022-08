Risultato positivo all’alcol test, è indagato per omicidio stradale l’automobilista cremonese che nella notte fra martedì e mercoledì scorsi aveva travolto e ucciso una 41enne a Regona di Pizzighettone, in provincia di Cremona. Il 29enne era alla guida di una Peugeot 308 e aveva investito sul margine della carreggiata la donna. La donna in bicicletta stava rientrando a casa dopo una serata con amici. Dopo l’incidente il cremonese è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo. Ha dichiarato di non essersi accorto della presenza della ciclista sul quel tratto di strada. Intanto la procura ha disposto una perizia per ricostruire la dinamica dello scontro.