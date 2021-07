Roberto Bentivoglio morto per un male incurabile: era poliziotto della Questura di Perugia (foto da FB)

È morto dopo una breve malattia Roberto Bentivoglio, poliziotto della Questura di Perugia. Aveva superato i sessant’anni ed era da poco in pensione. Non ce l’ha fatta a vincere la battaglia contro un male che si è rivelato in curabile.

Roberto Bentivoglio muore per un male incurabile: era stato poliziotto della Questura di Perugia

Tanti i messaggi apparsi sui social in ricordo di Roberto Bentivoglio, poliziotto da poco andato in pensione, che si è spento ucciso da un male incurabile. Viene ricordato come una persona buonissima e sempre disponibile. Aveva passato gli ultimi anni di servizio lontano da Perugia. Era un appassionato di motociclismo e modellismo. Inoltre aveva svolto volontariato presso la Confraternita di Misericordia.