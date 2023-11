Rocca di Papa, si ribalta scuolabus: due adulti e tre bambini feriti

Uno scuolabus si è ribaltato nella mattinata di oggi, giovedì 23 novembre, lungo via Sebastiano a Rocca di Papa. Nell’incidente due adulti e tre bambini sono rimasti feriti.

La prima ricostruzione

Secondo quanto ricostruito finora infatti lo scuolabus era in servizio, a bordo c’erano il conducente, l’assistente e alcuni bambini che erano stati affidati loro poco prima dalle rispettive famiglie, per essere accompagnati come ogni mattina a scuola. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, l’autista ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è uscito fuori dalla sede stradale, ribaltandosi su un lato.