Roma, 24enne morto in monopattino: positivo a alcol e droga il ragazzo al volante dell’auto che l’ha investito

E’ risultato positivo a droga e alcol il ragazzo che domenica ha travolto e ucciso il militare 24enne in servizio presso la caserma dei Lancieri di Montebello che stava girando con un monopattino. Lo riporta il Corriere della Sera.

Il giovane ora è indagato per omicidio stradale

Il ragazzo alla guida dell’auto, dopo i test dei Vigili urbani, ora è indagato per omicidio stradale.

L’incidente

L’incidente è avvenuto in via di Tor di Quinto. Matteo, che stava girando col suo monopattino, si è scontrato, per motivi ancora da accertare, con una macchina. Il 24enne è purtroppo morto sul colpo. Per lui, malgrado l’intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto, invece, è stato accompagnato all’ospedale Sant’Andrea in stato di choc, ma non ha riportato gravi ferite. Il ragazzo, un 22enne di Fara Sabina, è ora sotto indagine.

Gli investigatori stanno cercando anche di recuperare i vari filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

La nota del Codacons

I numeri nazionali “attestano in modo evidente l’esigenza di norme più stringenti sul fronte della sicurezza stradale – denuncia il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – A Roma come nel resto del Paese si assiste ad un Far West, con i monopattini che circolano anche dove non dovrebbero, spesso con due persone a bordo, con il costante superamento dei limiti di velocità e l’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine. Senza contare che le buche che caratterizzano l’asfalto capitolino alimentano il numero di incidenti che a Roma interessano tale mezzo di locomozione”.

“Ad oggi non esiste in capo ai conducenti maggiorenni di monopattini alcun obbligo di indossare il casco, e l’iter parlamentare per la definizione delle nuove norme di sicurezza non è ancora concluso – prosegue Rienzi – Per tale motivo e dopo il grave incidente registrato a Roma, chiediamo di introdurre con urgenza regole più stringenti sul fronte dei monopattini, come casco e assicurazione obbligatoria per tutti, limitatori automatici di velocità, frecce e strumentazione di sicurezza su tutti i mezzi”.