Le città più pericolose d’Italia, i dati forniti dal Viminale e pubblicati da Il Messaggero. La classifica è sorprendente: in testa si piazza Milano. Qui ci sono più scippi che nel resto d’Italia con le denunce cresciute del 3,5%. Sono infatti quasi 7mila reati denunciati ogni 100mila abitanti. Roma per la prima volta si colloca sul podio seguita poi da Rimini.

Le città più pericolose d’Italia, la classifica: prima Milano, poi Roma e Rimini

A Milano, il dato relativo alle rapine in strada fa registrare già più di 8mila denunce nel 2023, con una crescita del 3.5% nei primi sei mesi dell’anno. A Roma invece, le denunce sono in crescita del 5% rispetto al 2019. I furti non raggiungevano livelli come quello attuale dal 2015. Sul podio anche Rimini.

Città pericolose in Italia, chi segue in classifica

A seguire le altre città pericolose dopo Milano, Roma e Rimini. Molte città presenti in classifica sono centri di dimensioni rilevanti con un alto tasso di turismo. Notare che Napoli è soltanto decima

Bologna

Firenze

Torino

Imperia

Livorno

Prato

Napoli

Secondo i dati forniti dal Viminale, se si guarda alle tipologie di reato emerge che nella provincia di Barletta-Andria-Trani avvengono più furti d’auto in rapporto alla popolazione che nel resto d’Italia. La Spezia è invece prima per reati legati agli stupefacenti. Ad Imperia avvengono infine più reati sessuali in rapporto alla popolazione che altrove. La città ligure è prima anche per il reato di percosse e per quello di contraffazione.

