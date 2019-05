ROMA – Un bambino di un anno è morto nel sonno in un asilo privato in via della Marrana, nel quartiere Appio, a Roma.

A dare l’allarme le maestre che, vedendo che il bimbo non respirava, hanno chiamato il 118. Sul posto i carabinieri della compagnia Piazza Dante.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO