Incendio a Roma, nella zona della Muratella. A prendere fuoco, in via Aristide Faccioli, un deposito di bancali e cassette e l’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile in più zone della Capitale.

Incendio a Roma, in zona Muratella: a fuoco un deposito

Le fiamme hanno avvolto, per cause tutte da accertare, un deposito. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il rogo sia partito da un camion presente all’interno dell’area privata. All’interno del deposito principalmente cassette per la frutta, in parte in legno, moltissime in plastica. Da qui l’alta colonna di fumo nero visibile in zona, ma anche dal viadotto di Via della Magliana e da altre zone della Capitale. L’area è circoscritta, non si registrano feriti e fortunatamente la situazione sembra sotto controllo. Sul posto ci sono 4 squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio, il funzionario di turno e gli agenti di Polizia.

Nessun ferito

Non si registrano feriti, ma per precauzione in via Faccioli è presente anche un’ambulanza del 118. Alcuni dipendenti del terreno privato hanno infatti provato a spegnere da subito il rogo, riportando lievissime bruciature e lievi intossicazioni.