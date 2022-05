Roma, ruba auto ma si accorge che a bordo c’è un’anziana di 85 anni: lascia l’auto e fugge

Un malvivente ha rapinato una donna di 60 anni nel quartiere Montesacro di Roma. Poi si è fatto consegnare le chiavi della sua auto ed è fuggito con la refurtiva. Ma a bordo si trovava la mamma della donna, una anziana di 85 anni. Una volta che il ladro si è accorto di questo, ha abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi.

Roma, uomo rapina donna a Montesacro

Come raccontato da Il Messaggero, il fatto è avvenuto a Roma, nel quartiere Montesacro. Il quotidiano romano approfondisce il tutto dicendo che la rapina è avvenuta in via Pantelleria (che in quel momento era deserta e quindi il malvivente ha potuto agire in totale libertà).

Il delinquente ha visto una signora di 60 anni che si dirigeva verso la sua vettura. Come abbiamo detto non c’era nessun altro in strada. A quel punto il malvivente non ci ha pensato due volte e ha avvicinato la donna per rapinarla. Dopo averle preso tutto quello di prezioso che aveva, ha preteso che la signora gli consegnasse le chiavi della sua vettura. Anche perché il ladro aveva bisogno di un mezzo per fuggire.

Il delinquente è salito sulla macchina ed è fuggito a tutto gas. Ma poco dopo si è accorto che a bordo stava riposando la mamma della signora rapinata, una anziana di 85 anni.

Ladro fugge con macchina ma a bordo c'è una signora di 85 anni

A quel punto il ladro non ha potuto fare altro che abbandonare la macchina e fuggire a piedi con la refurtiva.

Il malvivente dovrebbe essere un ragazzo romano di 30 anni ma non ci sono ulteriori informazioni e sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Talenti.