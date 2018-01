ROMA – Una ragazza di 17 anni, studentessa del liceo Virgilio a Roma, è rimasta ferita alla testa dalla caduta di una tegola e trasportata in ospedale. E’ stata soccorsa dal 118 intorno alle 13 su lungotevere dei Tebaldi, all’uscita di scuola.

Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco avrebbero ricevuto una richiesta per un intervento in seguito al distacco di una tegola dal tetto del liceo. La 17enne è stata portata in codice giallo all’ospedale Bambino Gesù.

“Una tegola si stacca dal tetto della nostra scuola all’uscita dal lungotevere e colpisce una studentessa. La ragazza è stata portata in ospedale con un taglio in testa. Non si può frequentare una scuola con il rischio di farsi male ogni giorno: vogliamo scuole sicure subito!”. Così in un post su Fb il collettivo autorganizzato Virgilio.

“L’edilizia scolastica è una vera e propria emergenza sociale per fronteggiare la quale Governo e enti locali devo mettere in campo ogni sforzo e risorse adeguate, prestando attenzione anche all’ambiente circostante le stesse scuole. Da anni denunciamo questa situazione, senza avere risposte adeguate, ed è singolare che l’argomento trovi pochissimo spazio anche in questa campagna elettorale. Studenti e docenti devono andare a scuola in sicurezza”. Così Mario Rusconi dell’Associazione Nazionale Presidi all’ANSA.

“I tecnici della città metropolitana sono immediatamente interventi dopo il distacco di una tegola del Virgilio sul lato lungotevere che ha colpito una studentessa. Siamo in attesa di conoscere le condizioni della ragazza che è stata trasportata in ospedale dal 118. L’area è già stata transennata e dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che a causare il distacco sia stato il vento che ha smosso dei platani limitrofi i quali a loro volta hanno ‘colpito’ il tetto”. Lo spiega all’ANSA la delegata all’edilizia scolastica della città metropolitana Teresa Zotta.