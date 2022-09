Roma, turista multato perché mangiava un gelato seduto sulla fontana dei Catecumeni: sanzione di 450 euro

Un turista è stato multato perché mangiava un gelato in piazza della Madonna dei Monti, seduto sulla fontana dei Catecumeni, monumento storico di Rione Monti. La polizia locale ha presentato una sanzione di 450 euro all’uomo per aver violato il regolamento del decoro urbano.

Mangia un gelato seduto sulla fontana a Monti, multato

La fontana dei Catecumeni si trova in piazza della Madonna dei Monti. A causa dell’ingente afflusso di gente, la fontana era stata circondata da un nastro dalla polizia locale. Il turista, però, dopo che il nastro era stato rimosso intorno all’una di notte, si è seduto sulla fontana con gelato e birra. L’americano non si è spostato ai solleciti della polizia locale che si era avvicinata all’uomo per ribadire il divieto e la possibilità che il monumento potesse subire dei danni.

Turista multato dalla Polizia locale

“Non conoscevo le regole, non sapevo che non potessi sedermi. Non capivo cosa mi dicevate”, si è giustificato così il turista dopo aver ricevuto una multa di 450 euro dalla Polizia locale.