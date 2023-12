Rosolino Celesia, il giovane di 22 anni che nella notte è stato ferito a Palermo con colpi di pistola morendo poi in ospedale, era stata una giovane promessa del calcio. Nato nel quartiere periferico del Cep, Rosolino a soli 20 anni aveva però deciso di appendere le scarpe al chiodo.

Celesia era stato trasportato nell’ospedale al Civico, portato probabilmente da qualche conoscente. Il giovane è morto poco dopo il suo arrivo. Le indagini sono ora condotte dalla squadra mobile di Palermo che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della discoteca e della zona.

La rissa era scoppiata nella discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi pare vicino ai bagni. Il giovane è stato colpito con due colpi di pistola al torace e al collo. Gli agenti della scientifica hanno trovato qualche altra ogiva segno che l’assassino ha esploso più colpi ed hanno acquisito.

Rosolino ha giocato a calcio e fino a qualche anno fa sognava di arrivare in serie A. Era una promessa del pallone. Nato a Palermo il 6 maggio 2001, da piccolo aveva cominciato a frequentare la scuola calcio Ribolla del campione Totò Schillaci. Era riuscito a vestire la maglia del Trapani, del Torino e del Palermo, sempre nelle giovanili. Dopo due anni nel Trapani, da attaccante, è stato contattato dal Torino che l’ha schierato nell’under 17. Poi il prestito a Palermo.

In serie D aveva giocato per il Marsala e il Troina. E nella stagione 2019/2020, quando indossava la maglia del Marsala, entrò in campo all’81esimo nel match di campionato del girone I, proprio contro i rosanero: la partita fu vinta dal Palermo per 3-1. Lasciata il Troina, l’esperienza nella Parmonval, squadra palermitana con sede nella borgata marinara di Mondello. L’ultima esperienza, prima di abbandonare il calcio.

“Lino” era figlio di Gianni Celesia, cantante neomelodico ed ex consigliere comunale

“Lino” era figlio di Gianni Celesia, ex consigliere della sesta circoscrizione comunale di Palermo e cantante neomelodico, conosciuto nel suo quartiere, al Cep, ma anche in tutta la città per le sue esibizioni nelle piazze e nelle tv private.

