Una bambina di tre anni è attualmente ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Santobono (Napoli) per il pericolo di infezioni a seguito di ustioni gravi riportate sul suo corpo. Secondo quanto riportato dai carabinieri della compagnia Napoli Vomero, intervenuti dopo essere stati allertati dal personale sanitario del pronto soccorso, la bambina ha subito ustioni di secondo grado su circa il 45% del corpo. L’incidente sarebbe avvenuto ieri sera intorno alle 19:00 nell’abitazione di Acerra, quando la bambina si è rovesciata addosso una pentola contenente acqua bollente che era sui fornelli. I genitori della piccola, entrambi di nazionalità straniera, l’hanno immediatamente portata all’ospedale di Frattamaggiore. Qui, i sanitari hanno attivato il servizio di emergenza 118 che ha provveduto a trasferire la bambina e i suoi genitori al Santobono per le cure necessarie.

Attualmente la bambina si trova in terapia intensiva e rimarrà sotto osservazione fino a domani mattina, quando subirà un intervento chirurgico per l’asportazione della pelle ustionata e la copertura delle lesioni. La gravità delle ustioni e il rischio di infezioni richiedono un’attenzione e un trattamento specialistico da parte del personale medico.