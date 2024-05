La Polizia di Stato di Cremona ha smantellato un gruppo di quattro sudamericani responsabili di una serie di 35 furti aggravati utilizzando la truffa della monetina. Le vittime, principalmente anziane, venivano ingannate mentre facevano la spesa al supermercato: i ladri fingevano che loro fossero caduti dei soldi, offrendo aiuto per raccoglierli, mentre un complice approfittava per rubare la borsa dalla loro auto. Spesso utilizzavano le carte di credito rubate per effettuare prelievi sostanziosi prima che fossero bloccate.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Cremona, è partita da una querela presentata da un’anziana derubata con questa tecnica in un supermercato cittadino. Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile hanno individuato il gruppo di ladri, già noti per furti analoghi, e li hanno pedinati. Dopo averli osservati aggirarsi nei pressi di supermercati, i poliziotti hanno assistito al furto di una signora a Manerbio (Brescia) e li hanno arrestati dopo un inseguimento durante il quale hanno speronato la macchina della polizia. Nella colluttazione che ne è seguita, due agenti sono rimasti feriti, uno dei quali è stato emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.