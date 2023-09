Al via il Salone Nautico di Genova (21-26 settembre). Edizione dei record per la kermesse del Made in Italy

Al via a Genova il Salone nautico internazionale (21-26 settembre ), una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto. Appuntamento irrinunciabile sia per il mercato che per gli appassionati del mare. Inoltre è una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato. La nautica è un settore strategico per l’economia del Paese, ambasciatore del “Made in Italy” nel mondo. È un palcoscenico unico che seduce migliaia di persone. Il Salone genovese è nato nel 1962 ed era una piccola esposizione articolata su una superficie espositiva di 30mila metri quadrati. Oggi conta 200mila metri quadri di spazi a terra e 100mila in uno spazio acqueo. In sei giorni il Salone offre di tutto: appuntamenti speciali, eventi sportivi, convegni, seminari tecnici e novità (quest’anno sono ben 184 (+9,5% rispetto ad un anno fa).

Salone Nautico di Genova, kermesse di grandi numeri

Numeri sempre più importanti, da record: 1.043 brand esposti (+4,5% rispetto al 2022). Un totale di imbarcazioni che supera le 1000 unità, dalla più piccola lunga appena 2 metri a quella che misura 40. Anche i posti barca sono aumentati di 143 spazi e questo grazie alla apertura di nuovi canali. Ha detto Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, presentando l’edizione n. 63:” Un evento che da sempre interpreta e rappresenta l’industria della nautica da diporto e continua a crescere. Le previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato complessivo ed un export che supera i 3 miliardi.”

Tradizione e innovazione

Il salone quest’anno è caratterizzato da una grande trasformazione della location; incastonata all’interno del progetto “Waterfront” di Levante firmato da Renzo Piano, un asset per nuove soluzioni espositive. Inoltre il salone ha un’anima green presentando alcuni modelli costruiti con materiali ad alto grado di reciclabilita’.

Parterre istituzionale alla mostra

È previsto un parterre istituzionale d’eccezione: interverranno fra gli altri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro delle Imprese Adolfo Urso, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente di Eni Giuseppe Zafarana.

Salone Nautico: date, orari e biglietti

Il Salone Nautico ha una durata di 6 giorni, è aperto al pubblico a partire dalle 10 fino alle 18.30. Il costo del biglietto online per partecipare all’evento è di 23 euro, gratis per i bambini di fino a 12 anni. Anche gli accompagnatori di visitatori con disabilità entrano gratis. Il biglietto nominativo è valido solamente per il giorno di prenotazione per la visita. È possibile pagare tramite carta di credito.