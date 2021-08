A San Felice Circeo, località balneare del Lazio in provincia di Latina, i ragazzi (quasi tutti minorenni), ogni sera si danno appuntamento per una rissa. Una sorta di Fight Club a cui partecipano molti ragazzi per “ingannare il tempo”, non sapendo evidentemente cosa fare in vacanza al mare. Il tutto viene ripreso con i cellulari e postato sui social, in particolare su Telegram. Qui il video.

La rissa giornaliera a San Felice Circeo

Le risse avvengono sempre nei pressi del giardino di Vigna La Corte, nel centro storico, e vengono riprese con i telefonini, per essere poi diffuse sui social. Una cosa sistematica che neanche la vigilanza ingaggiata dal Comune riesce a fermare. I giovani che si menano infatti sono tanti, quasi tutti romani in vacanza mischiati con gente del posto.

Su Telegram, social scelto non a caso per far circolare i video solo in gruppi privati, oltre alle immagini della rissa giornaliera, finiscono anche le foto dei lividi e dei volti insanguinati. Ovviamente le norme anti Covid non esistono per loro, nonostante la sera ci sia l’obbligo di mascherina anche all’aperto, i giovani sono tutti senza. D’altronde chi fa queste cose figuriamoci se poi si preoccupa di indossare la mascherina.

Il problema dell’alcol a San Felice Circeo

Alla rissa si somma il problema dell’alcol. I giovani cominciano a bere dal pomeriggio e arrivano la sera fuori controllo. Tanto che pochi giorni fa una ragazza di appena 16 anni è finita in coma etilico. Anche in questo caso, ci sarebbe una regola che vieta la vendita di alcolici ai minorenni. Ma la situazione, come detto, è del tutto fuori controllo ormai.