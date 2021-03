Sardegna zona bianca, primo bilancio: scuola chiusa a Cagliari, rissa a Nuoro, positivo scovato in entrata all’ aeroporto di Cagliari

Sardegna zona bianca, il primo bilancio di weekend più lunedì. Abbiamo una scuola chiusa a Cagliari, una rissa a Nuoro, un positivo all’aeroporto di Cagliari. Notizie positive, notizie negative, o casualità. Andiamo a vedere perché.

Notizia positiva: l’aeroporto beccato all’aeroporto di Cagliari. Con l’ingresso in zona bianca, la Regione Sardegna ha approvato un’ordinanza molto più stringente sugli ingressi nell’isola. E proprio questi controlli così scrupolosi hanno permesso di scovare un positivo all’aeroporto di Elmas.

Notizia negativa: la rissa a Nuoro. Zona bianca vuol dire anche bar e locali aperti la sera. E questo porta, inevitabilmente, ad aumentare la probabilità che accadano episodi del genere. Notizia sfiga: una scuola primaria è stata chiusa a Cagliari per contagi di Covid. Questo poteva capitare in qualsiasi momento, rientra nella casualità

Zona bianca Sardegna: scuola chiusa a Cagliari per Covid

Con un’ordinanza il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto la chiusura di una scuola primaria. E la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti a causa di alcuni casi di infezione da Covid 19. Il provvedimento di stop, temporaneo e in via precauzionale, permetterà la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche. La scuola resterà chiusa sino 19 marzo, fatta salva l’eventuale revoca anticipata per presente provvedimento a seguito degli esisti dei tamponi.

Zona bianca Sardegna: un positivo in ingresso a Cagliari

I test obbligatori sugli arrivi in Sardegna hanno scovato un caso di positività all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Dove da questa mattina sono attive sei postazioni per il controllo degli ingressi come da ordinanza del governatore Solinas per preservare la fascia bianca.

Il giovane contagiato, che è stato sottoposto oltre al tampone rapido a quello di molecolare di conferma, è stato registrato su uno dei primi due voli da Roma e Milano ed è stato posto subito in isolamento. Complessivamente sono 236 i passeggeri sbarcati con i due voli dei quali il 54% ha fatto il test. Mentre il 30% era già munito di certificato con esito negativo di un tampone effettuato entro 48 prima della partenza per l’isola. Solo il 10% ha deciso di fare il test successivamente, come impone l’ordinanza regionale.

Rissa a Nuoro nel primo weekend di zona bianca

Il primo weekend in zona bianca si trasforma in due serate di follia a Nuoro. Complici probabilmente l’alcol e la droga. Dopo la maxi rissa sabato sera davanti a un bar di Istiritta nel centro storico, che ha avuto le caratteristiche di una guerriglia urbana, anche la serata di domenica è finita in rissa. Questa volta in viale Repubblica, una zona periferica della città.

Stavolta però poteva finire in tragedia. Un minorenne è stato accoltellato probabilmente da un coetaneo ed è finito in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro. Il giovane non è in gravi condizioni ma viene tenuto sotto osservazione dai medici, mentre il presunto aggressore è stato rintracciato e interrogato dai Carabinieri di Nuoro che indagano sull’episodio.

La nuova rissa, anticipata dai quotidiani sardi e confermata all’Ansa dagli investigatori, è avvenuta ieri sera intorno alle 20 quando la discussione tra i due giovanissimi è finita nel sangue dopo insulti e minacce. Uno dei due contendenti ha infatti estratto un coltello provocando una ferita profonda all’addome e lasciando l’amico per terra fino all’arrivo dell’ambulanza. Mentre i carabinieri cercano di ricostruire l’accaduto, la Squadra Mobile di Nuoro ha acquisito i filmati di telecamere e dei telefonini per cercare di identificare i ragazzi presenti.