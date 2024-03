Quando gli agenti della polizia locale hanno fatto irruzione nella cucina del ristorante giapponese a Mazzano, Brescia, sembrava di essere catapultati in una scena da film. Gli ambienti erano infestati da scarafaggi, i muri e gli utensili della cucina ricoperti di unto. Inoltre, sono stati scoperti alimenti conservati senza le etichette necessarie per la tracciabilità. Di fronte a questa situazione, gli agenti della polizia locale, hanno comminato sanzioni per circa 10mila euro al proprietario del locale e sigillato l’attività per motivi igienico-sanitari. Il ristorante sushi rimarrà chiuso fino a quando non verrà eseguita una pulizia completa dell’edificio.

L’operazione delle forze dell’ordine, che è durata circa quattro ore, è stata avviata durante un normale controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un’insolita coltivazione di insalata in un’aiuola esterna del ristorante, a pochi metri dalla strada principale. Questo fatto anomalo ha spinto le autorità, insieme al personale dell’Ats, a effettuare controlli approfonditi nel noto locale giapponese.