Sciame d’api assale automobilisti a San Cataldo, sei persone in ospedale dopo incidente (foto ANSA)

Incidente provocato da uno sciame d’api in provincia di Caltanissetta, precisamente a San Cataldo. Sei persone sono state soccorse dopo che centinaia di api li hanno assaliti sulla Sp 6, strada che collega San Cataldo alla Sp40.

Sciame d’api su automobilisti a San Cataldo

Questa mattina, intorno a mezzogiorno, un uomo era alla guida del suo scooter quando improvvisamente è stato assalito dallo sciame d’api finendo, insieme al passeggero contro un’auto. Centinaia di api hanno assalito anche altri automobilisti. In tutto sono 6 le persone punte dagli insetti che il 118 ha dovuto soccorrere e trasportare all’ospedale Sant’Elia. Tre sono già entrate in pronto soccorso e altre tre sono in attesa di essere visitate ma nessuno sarebbe grave.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, tutt’ora sul posto che hanno chiuso la strada al traffico veicolare. I pompieri stanno nebulizzando acqua per fare andare via le api e l’operazione richiederà qualche ora.