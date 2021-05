Mourinho alla Roma, Paolo Di Canio: “Ora è il peggio del peggio. Tre esoneri in quattro anni”

Mentre la Roma e i romanisti esultano per l’arrivo di Josè Mourinho in panchina, Paolo Di Canio, da sempre laziale incallito, stronca l’arrivo dello Special One. Lo fa con un messaggio vocale su WhatsApp mandato a un suo amico della Roma. Messaggio e parole di Di Canio contro Mourinho finite però inevitabilmente pubbliche.

Cosa dice Paolo Di Canio su Mourinho

Queste le parole di Paolo Di Canio su Mourinho: “Avete preso il peggio che c’è, anche se capisco che serviva un nome forte. É come quando vai a prendere un giocatore finito, e Mourinho è stato esonerato tre volte in quattro anni. Cercava una panchina coi soldi, ma non è più in grado di gestire caratterialmente una squadra come faceva una volta. É stato cacciato dal Tottenham per incapacità di portare la squadra ad alto livello, ora voi pensate sia perfetto per l’ambiente Roma e vi aspettate chissà cosa, ma è il peggio del peggio. Non pratica il calcio, ma l’anticalcio. Vi divertirete in conferenza stampa perché fa il teatrino, ma per ricostruire è il peggio che ci poteva essere. Ed era il mio preferito sette anni fa, anche più di Guardiola”.

Di Canio spiega il suo messaggio

Intervistato dal Corriere dello Sport Di Canio commenta così le sue stesse parole e l’audio rubato, messaggio visto come uno sfogo da laziale. “Prima cosa, non devo chiedere scusa a nessuno. Premetto che nelle conversazioni private faccio come mi pare. Nessuno si può indignare, neanche i benpensanti che si stanno scatenando adesso, immagino cosa dicano privatamente nelle loro conversazioni. E non accetto insegnamenti. Seconda cosa: quell’audio circolato ovunque fa parte di altri 6-7 messaggi in cui dico altre cose molto positive di Mourinho e che non vanno in contraddizione con quanto si sente nel file. Ci sono i vocali, non li divulgo perché privati. La vigliaccheria è che hanno fatto girare solo quello”.