ROMA – Le previsioni meteo annunciano un ritorno dell’inverno nel weekend del 23 e 24 febbraio, con neve e vento freddo soprattutto al centrosud in arrivo dalla Russia. E così diversi comuni chiudono le scuole sabato 23 febbraio. La decisione è stata presa a Napoli, Benevento e Potenza, ma anche in alcuni comuni vesuviani come Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano.

L’amministrazione comunale del capoluogo campano ha emanato un’ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di sabato 23 febbraio la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini.

La decisione di Palazzo San Giacomo è maturata dopo che la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un “avviso di criticità meteo” nel quale sono previsti tra l’altro “venti forti o localmente molto forti nord-orientali, con possibili raffiche” oltre che a “precipitazioni locali, prevalentemente nevose oltre i 200 metri e localmente anche a quote inferiori, con apporto al suolo da debole a localmente moderato”. Ed ancora, previsti “mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate. Gelate oltre i 200-300m, soprattutto sul settore interno della zona”.

Scuole di ogni ordine e grado chiuse sabato 23 febbraio anche a Benevento a causa del maltempo. Lo ha deciso il sindaco, Clemente Mastella, in considerazione dell’allerta meteo della Protezione civile che prevede a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di sabato vento forte e persistente ed un brusco abbassamento delle temperature. Resteranno chiusi anche il cimitero e la Villa comunale “per la presenza di alberi ad alto fusto che per il forte vento potrebbero arrecare danni a persone”. In Campania scuole chiuse anche nei comuni vesuviani di Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano.

E in Abruzzo, a Potenza, “a seguito di previsioni meteo secondo le quali sono previste precipitazioni nevose, temperature rigide e venti di burrasca” resteranno chiuse le scuole di ogni ordine grado chiuse, asili nido compresi. Lo ha disposto il sindaco del capoluogo lucano, Dario De Luca.

Fonte: Ansa