Sebastiano Bianchi è tornato a casa dopo due giorni. Il giocatore dei Legnano Basket Knights, 29 anni, era scomparso da casa dei genitori a Verbania nella notte di lunedì e il la mattina seguente erano subito scattate le ricerche. Ad aver fatto temere il peggio era stato il ritrovamento della sua auto nella zona di Villa Taranto.

Perché Sebastiano Bianci si era allontanato da casa

Il giallo riguardava anche l’azzeramento del suo telefono cellulare: niente più chat e quant’altro. Martedì mattina sulle sponde del lago erano arrivati anche i sommozzatori, che erano stati impegnati anche il giorno seguente ma senza alcun esito. Ieri a Verbania erano arrivati anche i cani molecolari per riuscire a ritrovare il ragazzo che sembrava non aver lasciato alcuna traccia. Si temeva il peggio come aveva fatto intendere il fratello, che proprio ieri aveva diffuso un appello nel quale aveva chiesto a chi avesse incontrato il cestista di farsi vivo.

I motivi della scomparsa

Interrogativi ai quali ha risposto dopo il ritorno a casa questa notte lo stesso Sebastiano. Era da un’amica, dalla quale si era rifugiato in questi giorni. Ai militari che lo hanno interrogato avrebbe ammesso di essere in un periodo particolarmente delicato e buio, tanto da volersi prendere una pausa da tutto e un lungo periodo di riflessione a casa di una amica che abitava non molto distante dalla sua città di residenza. La stessa amica, dopo aver visto gli appelli in tv alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, lo avrebbe convinto a tornare a casa visto il clamore mediatico suscitato dalla sua scomparsa.