Sequestrata e violentata in casa a Roma, aggressore fermato prova a corrompere i carabinieri

Sequestrata e violentata in casa, a Centocelle (Roma), è stata liberata dai carabinieri. Dopo aver stuprato la vittima, mentre le puntava un coltello alla gola, per sfuggire all’arresto ha tentato di calarsi dalla finestra utilizzando le lenzuola annodate. A dare l’allarme al 112 è stato l’ex marito della donna. Lo stupratore dopo essere stato bloccato dai carabinieri, ha provato a corromperli offrendogli una banconota da venti euro.

Sequestrata e violentata in casa a Roma

La vittima, è stata trasportata dall’autoambulanza del 118 al pronto soccorso del “Policlinico Casilino”, dove è entrata con il codice rosa (una procedura sanitaria prevista in caso di violenza sessuale) dove i medici l’hanno dimessa con quaranta giorni di prognosi. I carabinieri della pattuglia della stazione di Centocelle, hanno trovato addosso al cittadino peruviano finito in manette un coltello, probabilmente quello utilizzato per minacciare la donna.

L’aggressore è stato arrestato con le accuse violenza sessuale, sequestro di persona, minaccia aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione. Dopo l’arresto il peruviano è stato portato in carcere.

