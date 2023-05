Si ribalta il trattore: 53enne ritrovato morto dopo un giorno. Il cadavere di un uomo di 53 anni – morto giovedì in un incidente sul lavoro – è stato trovato oggi nelle campagne di Miglionico (Matera).

L’uomo, che viveva a Matera, era andato in contrada Acquaviva di Miglionico per eseguire alcuni lavori in un terreno con il suo trattore. Ieri sera, però, non era rientrato a casa e stamani la moglie ha chiesto l’intervento dei Carabinieri: durante un controllo nella zona, i militari hanno trovato il trattore ribaltato in una zona particolarmente impervia e l’uomo, ormai senza vita, schiacciato dal mezzo.

