Simone Lo Turco muore in vacanza a 34 anni per una polmonite fulminante

Simone Lo Turco è morto a 34 anni mentre era in vacanza con alcuni amici ed un suo cugino nello Sri Lanka. Simone è stato colpito da una polmonite fulminante ed ha avuto delle complicazioni polmonari. Era originario di Giardini Naxos in provincia di Messina: per lui non c’è stato niente da fare.

A Giardini Naxos era conosciuto e stimato: ora si sta lavorando per riportare la salma a casa. Giorgio Stracuzzi, il sindaco del comune siciliano, ha espresso il suo cordoglio: “La nostra comunità è affranta dal dolore”. La notizia del decesso è arrivata ieri, lunedì 12 febbraio. A Giardini Naxos, a causa del lutto sono state cancellate tutte le manifestazioni programmate per il carnevale.