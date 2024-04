Sorprende la figlia al letto col fidanzato e li massacra di botte: la 15enne in ospedale con un trauma cranico

Il padre di una ragazzina di 15 anni ha scoperto la figlia a letto con un coetaneo. Ha preso una mazza ed ha cominciato a picchiare i due giovani che sono finiti in ospedale. E’ accaduto a Palermo nel quartiere Pallavicino.

Domenica 14 aprile, i due giovani sono stati soccorsi dal 118 e sono stati portati in ospedale in codice rosso. A dare l’allarme sono stati i vicini. Sul posto anche i Carabinieri. Entrambi hanno riportato lesioni su tutto il corpo e sono stati ricoverati all‘ospedale locale Villa Sofia. Il padre della ragazza, un uomo di 40 anni, è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, stando a quanto ricostruito dai giornali locali, sarebbe entrato improvvisamente in camera della figlia e l’avrebbe trovata in atteggiamenti inequivocabili insieme al ragazzo. Preso dalla rabbia, l’uomo ha afferrato un oggetto contundente ed ha picchiato tutti e due anche in testa. La 15enne ha riportato un trauma cranico e un taglio al piede. Il quindicenne invece ne è uscito con il naso rotto.

Vista la situazione, in ospedale è stata avviata la procedura prescritta dalla legge “codice rosso” che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.

I Carabinieri hanno acquisito i referti medici dei giovani e hanno sentito la ragazza, arrivata in ospedale a bordo di un'ambulanza insieme alla madre. I militari hanno sentito anche il fidanzato.