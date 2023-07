E’ stato ucciso il ragazzo di 19 anni trovato morto in mare a Santa Margherita Ligure

A Santa Margherita Ligure, a due passi da Portofino, è stato trovato in mare il corpo di un ragazzo di 19 anni, Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla. Il cadavere era senza mani e testa: il giovane sarebbe stato ucciso, colpito a morte con un punteruolo al cuore, secondo quanto emerge dalle prime risposte dell’autopsia, svolta dal medico legale Davide Bedocchi.

Cadavere senza mani e testa nel mare a Santa Margherita Ligure

Il corpo era stato trovato lunedì sera dall’equipaggio di un tender che stava portando personale di servizio su uno yacht. Il cadavere è rimasto in acqua al massimo due giorni. Il sostituto procuratore Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo per omicidio, ma non era stata escluso l’ipotesi di un investimento da parte di un motoscafo.

Una mano, le cui impronte hanno permesso di risalire al ragazzo, è stata trovata da un pescatore lunedì pomeriggio alla foce del fiume Entella, a Chiavari. Ieri un bagnino ha trovato la seconda su una spiaggia poco distante.

I tagli al collo e ai polsi sono netti. Il corpo ha anche una ferita all’addome. Il pm nelle prossime ore darà l’incarico al medico legale Davide Bedocchi che dovrà anche estrapolare il dna per avere la certezza che le mani e il corpo appartengano alla stessa persona.

Le indagini

Abdalla, ragazzo egiziano che era stato ospite di una comunità per minori non accompagnati, non aveva precedenti penali. “Non ha mai dato problemi”, dicono gli operatori della cooperativa il ‘Ce.sto’ che si sono occupati del giovane tra ottobre e dicembre 2022. Da maggiorenne è entrato nel progetto Autonomia della cooperativa. Aveva lavorato come apprendista parrucchiere in via del Campo, senza mai dare motivo di preoccupazione o segnalazioni per comportamenti scorretti. Era stato segnalato in precedenza, quando era in una comunità per minori stranieri non accompagnati, per qualche rissa tra ragazzini.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di Abdalla: cosa ci faceva da quelle parti? Era da solo? Qualcuno lo ha ucciso o si è trattato di una fatalità? Sono interrogativi che potranno avere una prima risposta dall’autopsia.