Strage di Altavilla, anche un gatto usato per i riti satanici nella casa degli orrori

Giovanni Barreca è il muratore di 54 anni che ha ucciso la moglie e i figli durante un rito esoterico che avrebbe dovuto allontanare il Demonio dalla sua casa. L’uomo è un fanatico religioso e nel commettere il delitto e la soppressione di cadavere si è fatto aiutare da una coppia che aveva conosciuto nella chiesa evangelica. Ora emergono altri particolari: Barreca avrebbe usato anche un gatto durante il rito. Un animalista ha infatti raccontato di aver consegnato all’uomo un gatto che non è stato più ritrovato, nella casa di Altavilla in provincia di Palermo, in cui sono stati commessi gli omicidi. Circostanza che induce a pensare che l’animale sia stato usato per un rito esoterico dall’uomo. Secondo le ricostruzioni le vittime sarebbero state massacrate nel corso di una serie di “riti” organizzati a tavolino per liberare la famiglia e la casa dal diavolo. Ci sarebbe quindi un tragico esorcismo mortale dietro la strage della famiglia di Altavilla.