Strage sull’autostrada A4, all’altezza del casello di San Donà di Piave, dove un furgone è finito contro un Tir rimanendo schiacciato sotto di esso. A bordo viaggiavano 7 persone, 6 delle quali sono morte.

La tragedia si è consumata poco prima delle 16 di venerdì 7 ottobre, nel tratto a tre corsie dell’autostrada, tra l’entrata e l’uscita dello svincolo in direzione Trieste.

A bordo del furgone c’erano persone disabili, tutte abbastanza giovani partite da Riccione. Nell’impatto, il veicolo è andato distrutto. Il mezzo è di proprietà dei Lions ed era stato prestato a una associazione di disabili.

Incidente A4, un solo sopravvissuto

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, a bordo del quale c’erano sette persone, avrebbe tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento.

La notizia del decesso di sei occupanti è stata confermata dai soccorritori e da Autovie Venete. Non si conoscono le condizioni dell’unico sopravvissuto.

Incidente A4, i rallentamenti erano segnalati

Al momento del violentissimo tamponamento erano segnalati rallentamenti – anche attraverso i pannelli a messaggio variabile – a causa del traffico intenso tra Meolo – Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro).

L’incidente è avvenuto nella corsia centrale: l’autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è avveduto del tir fermo in coda. Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion.

Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, è stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste.

Incidente A4, estratto il ferito dalle lamiere

I Vigili del fuoco di San Donà di Piave, Motta di Livenza e Mestre hanno estratto un passeggero del furgone schiacciato sotto il camion ancora in vita. Nel tamponamento sono morti l’autista del veicolo e altri cinque passeggeri.

Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasferito, in gravi condizioni e in prognosi riservata, in ospedale a Mestre. Sul posto stanno operando la Polstrada e il personale di Autovie Venete.

Disabili morti in A4, Riccione proclama lutto cittadino

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha proclamato il lutto cittadino per le sei vittime dell’incidente che a San Donà di Piave ha coinvolto l’associazione Centro21, una notissima associazione del territorio che, da quasi trent’anni si occupa di assistenza a persone con la sindrome di Down. Il Comune ha deciso di annullare i festeggiamenti per il centenario della città, che sarebbero dovuti cominciare in serata.

L’associazione è nata nel 1993, formata da familiari di persone con sindrome di Down. Dall’esperienza dell’associazione nel 2015 è nata una cooperativa, che si chiama Cuore21, come braccio operativo, soprattutto per assicurare ai disabili un’autonomia e opportunità lavorative. Nel 2019 aveva aperto anche un negozio/laboratorio di produzione e vendita.

A4, tra i morti anche l’ex sindaco di Riccione

Le vittime del tamponamento tra un furgone e il Tir che lo precedeva, lungo l’A4, sono quattro donne e due uomini, tra cui l’autista del veicolo. Le forze dell’ordine non hanno ancora fornito le generalità, in attesa di avvisare tutti i congiunti. L’unica passeggera superstite è una donna: è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale di Mestre.

L’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi è fra le vittime dell’incidente stradale di San Donà di Piave dove sono morti anche cinque ragazzi con la sindrome di down. Pironi, sindaco dal 2009 al 2014, lasciata l’attività politica e andato in pensione, aveva intensificato la sua attività di volontario con l’associazione Centro21. Secondo quanto si apprende, stava guidando il pulmino che viaggiava sull’A4.

