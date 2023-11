Nella notte tra sabato e domenica una studentessa di 20 anni è stata violentata da due uomini nella zona universitaria di Bologna. A raccontare l’episodio è il Resto del Carlino.

Quando i poliziotti sono arrivati in via dell’Unione, nel bel mezzo della zona universitaria di Bologna, la violenza non era ancora finita. Così hanno bloccato immediatamente l’uomo e soccorso la ragazza vittima degli abusi. L’aggressore sarebbe un 25enne originario del Gambia, poi arrestato per violenza sessuale. Ma oltre a lui c’era anche un altro uomo che avrebbe abusato della ragazza e che è riuscito a scappare.

A dare l’allarme al 113 sono stati due passanti, una coppia di fidanzati. Dopo la telefonata sono arrivate immediatamente diverse pattuglie ed è cominciata la ricerca, visto che i testimoni avevano perso di vista la ragazza.

La ragazza è stata affidata ai sanitari del 118, che l’hanno accompagnata in ospedale, dove è stata sottoposta al protocollo Eva, per le vittime di violenza sessuale. Adesso le indagini proseguono per riuscire ad individuare l’altro aggressore e a questo proposito saranno fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Studentessa di 20 anni violentata da due uomini nella zona universitaria di Bologna. Le parole del sindaco Matteo Lepore

Ora, ha argomentato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore commentando la vicenda “è importante che si faccia giustizia. Abbiamo visto una violenza molto brutta, una violenza contro una donna, in strada, la notte. Le forze dell’ordine sono subito intervenute: questo lo voglio evidenziare perché noi dobbiamo essere presenti di giorno e di notte ovunque come istituzioni e garantire la sicurezza”.

