Studenti italiani in Grecia bloccati sull’isola di Ios: tra loro ci sono 5 positivi al Covid

Una quindicina di studenti diciottenni italiani in vacanza in Grecia è bloccata sull’isola di Ios perché 5 di loro sono risultati positivi al Covid. I giovani, che hanno deciso di mettersi in auto isolamento, non sanno quando potranno far rientro a casa, hanno spiegato le famiglie. Sostenendo che le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli, né alcun supporto logistico.

Gli studenti italiani positivi al Covid in Grecia

I giovani, tutti veneziani e tutti con almeno una dose di vaccino già fatta, riferisce il Gazzettino, si sono allarmati quando una ragazza della compagnia ha iniziato ad accusare un leggero malessere, con febbre. Fatti i tamponi, in 5 sono risultati positivi al Covid.

Gli studenti, che avevano organizzato il viaggio a Ios per festeggiare la maturità avrebbero dovuto tornare l’altro ieri sera in aereo a Tessera (Venezia). Le loro condizioni generali comunque sono buone, e ogni giorno tengono al corrente le famiglie dell’evoluzione della situazione. Le famiglie riferiscono che le autorità sanitarie locali non avrebbero finora svolto alcun controllo sui ragazzi.

Il caso del volo proveniente da Malta

Intanto ci sono nove positivi al Covid su 70 persone di ritorno da Malta che sono state sottoposte a tampone appena sbarcate all’aeroporto d’Abruzzo a Pescara. La task force regionale, per precauzione, ha deciso di porre in isolamento fiduciario, per 14 giorni, tutti i 70 passeggeri del volo. In quarantena anche i passeggeri vaccinati e con il Green pass, perché considerati contatti stretti dei positivi.

Lo riferisce all’ANSA il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, che ha voluto il servizio di screening in aeroporto. Poi disposto dal governatore Marco Marsilio con un’ordinanza che impone il test a tutti coloro che arrivano da Malta, Regno Unito e Spagna.