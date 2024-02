Uomo si toglie la vita gettandosi sui binari della metropolitana linea 1 di Milano

In mattinata un uomo si è gettato sotto un treno della linea 1 della metropolitana di Milano. Il fatto è avvenuto alla stazione di Gambara in direzione Sesto San Giovanni. A bordo del mezzo, a causa delle brusca frenata, ci sono stati due feriti che sono stati portati in ospedale in condizioni non gravi. Si tratta di due donne: una 48enne trasportata al San Carlo con alcune contusioni e una 32enne ricoverata al Buzzi. Altri due passeggeri sono stati soccorsi ma non sono stati ricoverati. Atm informa che la linea è attualmente riaperta nella tratta Sesto-Pagano-Rho, dove i treni potrebbero essere rallentati. Nelle tratte su cui è interrotta, ossia tra le stazioni Bisceglie e Pagano, è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi.