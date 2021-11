Super Green Pass anche in zona bianca dal 6 dicembre, obbligo vaccino per docenti e forze dell’ordine (Foto d’archivio Ansa)

Il Super Green Pass sarà valido anche in zona bianca dal 6 dicembre. Non è ancora ufficiale, ma è quanto trapela dalla cosiddetta cabina di regia in corso a Palazzo Chigi sulle nuove restrizioni per chi non è vaccinato (o immunizzato al Covid).

L’altra grande novità è l’obbligo vaccinale per forze dell’ordine, docenti e tutto il personale scolastico. Dovrebbe entrare in vigore da metà dicembre.

Super Green Pass in zona bianca

Il “super” Green pass, valido solo per chi sia vaccinato o guarito dal Covid, dovrebbe entrare in vigore già dalla zona bianca. E’ l’orientamento che emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi, secondo quanto riferiscono diverse fonti.

No chiusure in zona gialla e arancione

Non scatteranno più le chiusure delle attività nelle regioni in zona gialla o arancione. Ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass, quindi i non vaccinati o guariti dal Covid saranno limitati nell’accesso al bar, ristorante o in palestra e avranno limitazioni anche negli spostamenti. L’obiettivo – spiegano fonti governative – è tenere aperte il più possibile le attività.

Super Green Pass dal 6 dicembre?

Il Super Green pass dovrebbe entrare in vigore dal 6 dicembre. La data potrebbe però ancora cambiare: l’orientamento dovrà essere confermato poi dal Consiglio dei ministri, dopo confronto con le Regioni.

Obbligo vaccinale per insegnanti e forze dell’ordine

L’obbligo di vaccino scatterà anche per gli insegnanti e le forze dell’ordine, mentre sarà confermato per personale sanitario e delle rsa, con estensione alla terza dose. L’obbligo, secondo quanto riferiscono diverse fonti, dovrebbe entrare in vigore dal 15 dicembre.

Super Green Pass, regole: supermercati, ristoranti, alberghi, palestre, cinema…

Quali sono le attività interdette a chi non ha il Super Green Pass? Ci dovrebbe essere divieto di entrare in ristoranti, cinema, teatri, palestre, piscine, stadi, impianti sciistici, discoteche e sale gioco.

L’ala intransigente vuole impedire anche l’ingresso al bar. Operazione francamente difficile, visto il tipo di attività e il frequente ricambio all’interno dei locali. Quanti chiederebbero il green pass per un caffè? Altamente improbabile, se non impossibile, la possibilità che il green pass serva anche nei supermercati. Essendo beni essenziali, dovrebbero restare aperti a tutti.