Tagliano 20mila euro in contanti per non lasciarli agli eredi e poi si tolgono la vita

Hanno preso i loro risparmi, 20mila euro, li hanno tagliati e distrutti con le forbici per non lasciarli in eredità e poi si sono tolti la vita inalando monossido di carbonio.

Questa, fin qui, la ricostruzione del probabile doppio suicidio avvenuto a Teolo, Padova. Protagonisti della storia una donna anziana, 87 anni e suo figlio di 60.

La prima ricostruzione

All’interno della villetta, raccontano le cronache, i Vigili de Fuoco hanno scoperto i corpi delle vittime, posizionati al piano terra e con tutte le finestre sigillate. Se all’inizio si era pensato a una fuga di gas o a un problema alla caldaia, ora gli esami tecnici hanno escluso queste ipotesi, aprendo la strada all’ipotesi del suicidio. I due o chissà, uno solo dei due, hanno anche tagliato e distrutto 20mila euro in contati prima del gesto estremo.

Madre e figlio da anni non avevano più contatti con i parenti e, dalla morte del marito dell’87enne sembra che i due non avevano avuto più neanche un buon rapporto con i vicini.